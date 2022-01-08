انت الان تتابع خبر القبض على 49 متهما بحيازة الاسلحة 'غير المرخصة' والمخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة، تمكنت خلال (72 ساعة الماضية) من القاء القبض على (23) متهماً بحيازة ومتاجرة المواد المخدرة فيما القت القبض على (26) متهماً بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".واشارت الى، "ضبط اسلحة واعتدة (بنادق مختلفة عدد ٨، مسدسات عدد ٢٣ مسدس، عتاد مختلف الانواع ١٨٦٤ اطلاقة، مخازن عتاد عدد ٤٥ مخزن، رمانة دخانية عدد٢) مع (٩) باجات مزورة".

ولفتت الى "ضبط حبوب ومواد مخدرة واجهزة تعاطيها وادوية متنوعة غير مرخصة".

وتابع الخلية، "حيث تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لأتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".