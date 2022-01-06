انت الان تتابع خبر مصرع شخص واصابة اخر بحادث سير جنوب بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " حادث سير بين مركبتين الاولى نوع "مارسيدس" والثانية نوع "واز" وقع على طريق بغداد- واسط بالقرب من سيطرة اللج قريب محطة وقود السلامة".

واضاف ان "الحادث ادى الى ادى الى وفاة سائق المركبة المارسيدس واصابة سائق المركبة الثانية ".



واشار المصدر الى ان "سبب الحادث عبور سائق المركبة "المارسيدس" الى الجانب الاخر وعدم تأكده من خلو الشارع من المركبات مما ادى الى الاصطدام بالمركبة "الواز".