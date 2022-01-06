انت الان تتابع خبر 'فيفا' يكشف عن قائمة افضل مدرب لعام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي ان "القائمة النهائية تضم الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، والإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إضافة إلى الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي ".وسيتم بث حفل توزيع الجوائز الافتراضي على الهواء مباشرة من مقر الفيفا في زيورخ يوم 17 كانون الثاني الجاري.

وتعتمد النتائج على تصويت لجنة تحكيم دولية، تضم المدربين والقادة الحاليين لجميع المنتخبات، بالإضافة إلى تصويت صحفي يمثل كل منتخب وطني، وأصوات الجمهور المسجلين على موقع الفيفا.

ونجح مانشيني في قيادة إيطاليا للتتويج بلقب اليورو الصيف الماضي، وتحقيق رقم قياسي مع الأزوري بالوصول إلى 37 مباراة متتالية بدون هزيمة.



أما جوارديولا فقاد السيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إضافة إلى الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ومن جانبه قاد توخيل تشيلسي للفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخ البلوز، وتبعه بلقب السوبر الأوروبي على حساب فياريال الإسباني.

