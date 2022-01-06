الولايات المتحدة.. اصابات كورونا تسجل ارقاما قياسية

وذكرت السلطات ان "متوسط عدد الحالات الجديدة في الولايات المتحدة الآن ما يقرب من 550 ألف حالة جديدة يوميا، بزيادة قدرها 225% خلال الأسبوعين الماضيين".

واضافت انه "على الرغم من أن متحور "أوميكرون"، لا يؤدي إلى نفس القدر من الأمراض الخطيرة، لكن أعداد الحالات المرتفعة للغاية لا تزال تشكل علامة تحذيرية، لا سيما في المناطق التي تعاني أنظمة الرعاية الصحية فيها من ضغوط شديدة".



واشارت السلطات الصحية الى انه "نظرا لأن المتحور الجديد معدي للغاية، فقد اضطر عدد كبير من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى الدخول إلى الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابتهم بالفيروس، مما يجعل من الصعب على المستشفيات استيعاب حتى الزيادة الطفيفة في أعداد المرضى".