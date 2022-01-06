الدولار يتجه نحو أعلى مستوى في 14 شهرا

بغداد - ياسين صفوان - واصل الدولار الأمريكي صعوده نحو أعلى مستوى في 14 شهرا وذلك بعد الكشف عن فحوى اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأخير.

وحسب "رويترز"، كشف محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر/كانون الأول أن المسؤولين ناقشوا تقليص إجمالي حيازات البنك بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا بهدف مواجهة التضخم.

كما عزز محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس/ آذار.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات 0.2 في المئة إلى 96.393 قرب مستواه المرتفع الذي بلغه في نوفمبر/ تشرين الثاني عند 96.938.

وانخفض الدولار الأسترالي بأكثر من واحد بالمئة إلى 0.7146 دولار من 0.7273 دولار الذي سجله أمس الأربعاء.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.3 في المئة إلى 1.3507 دولار بعد أن تراجع خلال الليل من 1.3599 دولار وهو أعلى مستوياته في شهرين تقريبا بعد صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي.

وحوم اليورو دون تغيير حول 1.13 دولار متمسكا بمنتصف نطاق التداولات التي يتحرك فيها منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2020.