انت الان تتابع خبر 'فيفا' يكشف عن المرشحين لجائزة افضل حارس مرمى لعام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسييتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الـ"فيفا" للأفضل "ذا بيست - The Best FIFA Football Awards" خلال حفل سينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 17 كانون الثاني 2022.

وفي ما يلي القائمة النهائية لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021:



الإيطالي جيانلويجي دوناروما (ميلان - باريس سان جيرمان).السنغالي إدوارد ميندي ( تشيلسي ).الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

وقد جاء اختيار الثلاثي بعد منافسة مع البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، والدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى ليستر سيتي.

يذكر أن مانزيل نوير توج بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم عن العام 2020، وذلك بعد قيادته بايرن ميونخ للفوز بثلاثية الدوري الألماني والكأس ودوري أبطال أوروبا.

