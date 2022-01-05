الرافدين يصدر تحذيراً شديد اللهجة لمنافذ صرف الرواتب

وقال المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض مكاتب المنافذ الخاصة تقوم بفرض مبالغ نقدية اضافية عند تسليم الرواتب، مؤكداً أن العمولة ثابتة ولن تتغير وهي مثبتة على شريط حركة سحب الراتب".



وطالب المصرف، الموظفين والمتقاعدين في حال ورود شكاوى باستيفاء مبالغ معينة الاتصال على مركز خدمة الزبائن ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المنفذ الذي لم يلتزم بالتعليمات.

