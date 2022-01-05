زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلالاف لمعرفة من شتمه

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن السلطات "تجمع عينات كتابة بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة".

يُشار إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، كان قد صرّح مطلع يناير الحالي إلى أنّ "عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت".

