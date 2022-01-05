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العثور على 93 قطعة اثرية في العمارة (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - اعلن مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، اليوم الاربعاء، عن انتهاء اعمال التنقيب في تل الكطارات في العمارة.

وقال شلغم في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد الانتهاء من اعمال التنقيبات في تل الكطارات تم تسليم مسار طريق يا حسين الممر الثاني لطريق عمارة - بتيرة – فجر".

 

واشار شلغم الى ان "من بين اهم نتائج التنقيب العثور على 93 قطعة اثرية من الفخار والحجر واواني فخارية ووحدات بنائية تمثل طبقة سكن تعود للفترة الاسلامية"، مؤكدا ان "اعمال التنقيب كانت ضمن مسار محدد تم الاتفاق عليه مع مديرية الطرق وشملت مساحة صغيرة من هذا التل الاثري.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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