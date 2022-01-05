انت الان تتابع خبر بعد غياب 12 عاما.. عادل إمام يعود للسينما برفقة إبنه محمد إمام والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد غياب دام لمدة 12 عاما عن عالم السينما يعود عادل إمام برفقة إبنه الممثل المصري محمد إمام لتقديم عمل سينمائي جديد يعرض في العام الحالي 2022.
عُرض على عادل إمام بطولة عمل سينمائي، بمشاركة البطولة مع إبنه محمد، وأطلق على الفيلم حتى الأن عنوان "الواد وأبوه" من دون معرفة أي تفاصيل عن المشاركين فى الفيلم، حيث أبدى إمام اقتناعه بالفكرة.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومواقف بين الأب وإبنه ومن المحتمل أن يقوم بإخراج الفيلم رامي إمام.
وفيما يتعلق بعالم الدراما، قال عصام إمام، أن الفنان عادل إمام، يقرأ عددا من السيناريوهات، ولكن لم يستقر على عمل درامي بعينه للعودة به في رمضان 2022، وفور اختياره لعمل قوي يبدأ تنفيذه على الفور.
وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ومواقف بين الأب وإبنه ومن المحتمل أن يقوم بإخراج الفيلم رامي إمام.
وفيما يتعلق بعالم الدراما، قال عصام إمام، أن الفنان عادل إمام، يقرأ عددا من السيناريوهات، ولكن لم يستقر على عمل درامي بعينه للعودة به في رمضان 2022، وفور اختياره لعمل قوي يبدأ تنفيذه على الفور.