الفتح والعزم يبحثان نتائج الحوارات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل العبيدي "لبحث نتائج الحوارات السياسية وطبيعة التحالفات المرتقبة مع قرب موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني الجاري".وناقش الجانبان، وفق البيان، "متطلبات المرحلة المقبلة في مقدمتها العمل على تشكيل معادلة حكم كفوءة تضمن ايجاد حلول ناجحة للازمات الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي تعصف في البلاد".

وشدد الجانبان، على "تغليب مصلحة الدولة القوية والنجاح في المرحلة المقبلة".

