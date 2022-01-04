الكتلة الصدرية تشدد على ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية – عاجل

بغداد - ياسين صفوان - شدد رئيس الوفد الصدري المفاوض "حسن العذاري"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة.

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة الشيخ "حسن العذاري" التقى اليوم "مسعود البارازاني" خلال زيارة رسمية إلى إقليم كوردستان".

وبحسب البيان، رحب البارازاني بزيارة رئيس وأعضاء الوفد الصدري المفاوض، معربًا عن ‏إعتزازه بحضور العذاري إلى إقليم كوردستان.‏

وشدد العذاري شدد على ضرورة تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بمشاركة الكتل النيابية الفائزة وأيضًا إيجاد معارضة قوية تحت قبة البرلمان، وفقا للبيان.

وتابع البيان، ان "اللقاء جرى وسط أجواء إيجابية متفائلة فضلاً عن تأكيد الطرفان على أهمية وضع النقاط على الحروف والسعي الحثيث لإنقاذ الوطن.".