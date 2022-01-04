انت الان تتابع خبر لهذا السبب.. محمد هنيدي يسخر من نفسه (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نشر الممثل المصري محمد هنيدي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيها برفقة أحد الأشخاص الذين يمتازون بطول القامة، حيث أنه لم يظهر منه في الصورة سوى جزء صغير من رأسه وترك باقي الصورة للشخص الذي بجواره.

