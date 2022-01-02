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الأعرجي بذكرى 'حادثة المطار': ما حصل اعتداء وانتهاك للسيادة

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بغداد - ياسين صفوان - اعتبر مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي، الاحد، أن ما حصل في حادثة مطار بغداد هو اعتداء آثم وانتهاك للسيادة.

وقال الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، إنه "في الذكرى الثانية لحادثة مطار بغداد الدولي (نؤكد ان ماحصل هو اعتداء آثم وانتهاك صارخ للسيادة العراقية) ولظروف بلدنا ومصالح شعبنا علينا اتباع الحكمة والعقلانية والصبر في هكذا حوادث جسيمة".

 

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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