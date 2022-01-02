انت الان تتابع خبر شرطة بغداد تقبض على ثلاثة متهمين بالنصب والاحتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز قسم شرطة المحمودية القت القبض على متهمين اثنين الاول وفق احكام المادة ٤٥٦ مطلوب وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال فيما القت مفارز القسم القبض ايضا على متهم ثاني وفق قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال".واضافت ان "مفارز قسم شرطة الطارمية والتابع للقيادة القت القبض على المتهم الثالث والذي توجد بحقه مذكرة قبض وتحري وفق احكام المادة ٤٥٦ ايضا".

واشارت القيادة الى انه "تم اقتياد الملقى القبض عليهم الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

