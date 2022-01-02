المحافظات التي قررت تعطيل الدوام يوم غد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظات ذي قار وبابل والبصرة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد.

محافظة ذي قار

وأعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022.

وقدم الغزي بحسب بيان لمكتبه "التعازي الى ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر".

محافظة بابل

كما أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الأحد، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية.

وقال منديل في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تزامناً مع الذكرى الاليمة لحادثة المطار واستشهاد قادة النصر ومزامنتها للحادثة الاليمة التي لحقت باهلنا في ناحية جبلة".

محافظة البصرة

كذلك أعلنت محافظة البصرة، عن تعطيل الدوام الرسمي في عموم المحافظة يوم غد الاثنين، بذكرى اغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.