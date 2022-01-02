انت الان تتابع خبر في نينوى.. الكشف عن أكبر صفقة فساد لعام 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الاحد، عن ما سماها أكبر صفقة فساد لعام 2021.