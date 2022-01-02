ضبط طائرة مسيرة في بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، ضبط طائرة مسيرة "درون" في العاصمة والقبض على (30) متهما وفق مواد قانونية مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "المفارز المشتركة في قيادة العمليات ومن خلال دورياتها المنتشرة في جانبي الكرخ والرصافة خلال (72) ساعة الماضية، تمكنت من القاء القبض على(30) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة بالإضافة الى ضبط طائرة مسيرة (درون)غير مرخصة، الى ذلك تم ضبط اسلحة واعتدة (بنادق مختلفة عدد 4، مسدسات عدد 23، عتاد مختلف الانواع 1530 اطلاقة، و(15)مخزن مع باج مزور".



وفي سياق متصل، أشار البيان إلى "ضبط (100) غم من مادة الكرستال المخدرة، و(151)حبة مخدرة وأجهزة تعاطيها مع ضبط كمية متنوعة من الادوية غير المرخصة ضمن قواطع المسؤولية، وفي الاثناء تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

