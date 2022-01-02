إنقاذ شاب انباري من عملية ابتزاز الكتروني - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية أوقفت ثلاث عمليات منفصلة، لثلاة محاولات ابتزاز الكتروني في بغداد والانبار وكركوك، حاول خلالها المبتزون جر ضحاياهم للرضوخ لرغباتهم الدنيئة عبر تهديدهم بنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي".واضافت ان "من بين تلك الحالات التي تم انقاذ ضحاياها قيام فتاة بابتزاز شاب في الانبار، فضلا عن قيام شخصين بابتزاز فتاتين في كل من العاصمة بغداد وكركوك".

واشارت الى ان "مفارزها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات الضحايا".

