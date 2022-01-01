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ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا في دولة عربية

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بغداد - ياسين صفوان - كما أعلنت الوزارة عن شفاء 168 مصابا في الـ24 الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في قطر إلى 245698.

وقالت الوزارة إنه تم إعطاء 5209637 جرعة من لقاحات كوفيد-19 لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم، مشيرة إلى أنها قدمت 3973 جرعة من لقاحات كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأوضحت أن 277957 شخصا تلقوا جرعة معززة من لقاحات كوفيد-19 حتى اليوم وأن 86.2% من إجمالي السكان تلقوا تطعيمهم بالكامل بجرعتي اللقاح.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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