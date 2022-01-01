انت الان تتابع خبر مجزرة جبلة وسباق التحالفات ضمن نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في ذكرى اغتيال المهندس وسليماني.. الالاف ينددون بالوجود الاجنبي في البلاد،، وتحذير من مخطط لاستهداف السفارة الامريكية.

= مجددا.. القصف التركي يستهدف شمال اربيل،، ولغم ارضي يحصد حياة سبعة اشخاص في البصرة.



= سباق التحالفات يبلغ ذروته.. لقاء مرتقب يجمع الحلبوسي بالكتلة الصدرية،، وقوى الاطار تتحرك لاستمالة الخنجر.