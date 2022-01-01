عالم يتنبأ بموعد انتهاء كورونا

عالم يوناني يتنبأ بموعد انتهاء وباء كورونااليونان تسجل حصيلة إصابات قياسية جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

وقال في تصريح لموقع "Newsbeast": "سيستمر الاتجاه التصاعدي حتى 20-22 يناير المقبل، وسيصل متوسط المستوى الأسبوعي إلى 66 ألف إصابة.. من الناحية العملية، هذا يعني أنه قد تكون هناك أيام يكون فيها 80 ألفا أو حتى 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا يوميا".



وأضاف: "وهكذا، في 20 فبراير، أي بعد شهر من ذروة موجة (أوميكرون)، سينتهي أوجها بالفعل، وعندها سيكون متوسط عدد الإصابات الأسبوعية 3500-4000 حالة، وبعدها ستكون نهاية أوميكرون".

وتابع: "جزء كبير من مجتمعنا سيكون لديه حصانة.. ربما سيكون هذا آخر تطور لفيروس كورونا".

وشدد العالم اليوناني: "ولكن حتى لو كان (أوميكرون) هو المتحور الأخير لفيروس كورونا، وهو ما نلاحظه، فمن المحتمل جدا ألا يسود منطق الاستسلام بأي حال من الأحوال، وأننا سنمرض جميعا بسهولة وينتهي بنا الأمر".



ويعتقد العالم اليوناني أن "حساب متوسط المستوى الأسبوعي هو طريقة أكثر دقة من الطريقة اليومية".