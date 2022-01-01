انت الان تتابع خبر قيادات أمنية وسياسية بارزة تشارك في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، حشوداً جماهيرية كبيرة وذلك لاحياء الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر سليماني والمهندس.