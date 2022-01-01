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قرار جديد من السعودية بشأن دخول المعتمرين والحجاج

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بغداد - ياسين صفوان - سمحت السعودية، اعتبارا من اليوم السبت، لمتلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس ، بدخول المملكة، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن حدثت السعودية بروتوكولات الحجر المؤسسي والتي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول السعودية وأضافت اللقاح الروسي "سبوتينك V" ضمن قائمة المسموح لهم بالقدوم.

جدير بالذكر أن الحجر الصحي المؤسسي هو "إجراء استضافة القادمين من خارج المملكة في مقرات محددة لحجرهم صحیا على نفقتهم الخاصة"، حيث خصص للحجر الصحي المؤسسي مقرات "مرفق دار الإيواء السياحي المرخص من قبل وزارة السياحة، أو مسكن الشركة المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمؤهلين للحجر الصحي".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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