انت الان تتابع خبر محافظ بابل يتحدث لـ السومرية عن حادثة جبلة: إجرامية جنائية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال منديل في حديث لـ السومرية، إن "ما حادث في ناحية جبلة حادث إجرامي جنائي، فيه أكثر من وجهة نظر وملابسات معينة، حيث تم العثور على 20 جثة داخل دار في قرية الرشايد بقضاء كوتة في الناحية المذكورة".وبين، أنه "تم إبلاغ القوات الأمنية بوجود إرهابيين في ذلك المكان، لكن تبين فيما بعد لا وجود لأي إرهابي".

وأضاف، أن "التحقيقات المستمرة ولم تتهم جهة ما في الحادث إلى حين إكمال كافة التحقيقات".

وتسببت حادثة جبلة بإقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، وتكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة، فضلاً عن إنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، وتكليف العميد ظافر تركي بدلاً عنه. كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق في ملف هذه القضية بالتنسيق مع محكمـة استئناف محافظة بابل.



وكانت خلية الاعلام الأمني أعلنت في بيان، ان "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل مساء 30 كانون الأول 2021، وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب".