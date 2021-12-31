بعد قائد الشرطة.. إنهاء تكليف مهام مدير استخبارات بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم انهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل".

وأضاف، أنه "تم تكليف العميد ظافر تركي بالمنصب أعلاه".

وفي وقت سابق من اليوم، تمت إقالة قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري، وتكليف اللواء خالد تركي، معاون القائد المقال، بمهام تمشية أمور قيادة شرطة المحافظة.