دولة اوربية تسجل اكثر من مليوني اصابة بكورونا خلال اسبوع الميلاد

وقال المكتب ان "أعلى معدل للإصابة في بريطانيا حيث ثبتت إصابة شخص من بين كل 25 شخصا، بحسب بيانات مسحية استند إليها التقرير.

وتشهد بريطانيا زيادة في الإصابات بالمرض بفعل المتحور أوميكرون سريع الانتشار، لكن الحكومة تأمل في أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بفضل برنامجها الشامل للتطعيم واحتمال أن تكون الأعراض الناتجة عن أوميكرون أقل شدة.



ووافقت بريطانيا على استخدام أقراص من إنتاج شركة فايزر مضادة لكوفيد-19 للمرضى الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما ويعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة والمعرضين لخطر تفاقم حالتهم المرضية.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة أن تلقي جرعة معززة من لقاح فايزر-بيونتيك بعد الحصول على جرعتين من لقاح سينوفاك يحفز استجابة مناعية أضعف ضد المتحور أوميكرون مقارنة بسلالات أخرى.

