القبض على 5 متهمين بقضايا المخدرات في بابل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، القبض على 5 متهمين بقضايا المخدرات في محافظة بابل.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قسم مكافحة مخدرات (بابل) القبض على (5) متهمين بحقهم أوامر قبض قضائية مسبقة".

واضاف البيان، انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".