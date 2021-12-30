محافظ بابل لـ الخليج 365: ما حدث في جبلة حادث جنائي

بغداد - ياسين صفوان - أكد محافظ بابل حسن منديل، الجمعة، أن ما حصل في ناحية "جبلة" من مقتل 12 شخصاً هو حادث جنائي بحت.

وقال منديل في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد اصابات في صفوف القوات الامنية والجهات الحكومية متواجدة في مكان الحادث وهناك معلومات ندقق بها لان الصورة غير واضحة بشكل كبير وهناك بعض الملابسات سيتم تفكيكها خلال الايام المقبلة".

وأضاف أن "الموضوع ليس طائفياً وما حدث هو حادث جنائي بحت وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الخميس، بأن مطلوباً قتل 12 شخصاً من عائلته وانتحر في محافظة بابل.