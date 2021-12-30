انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتلقى نبأ ساراً بشأن إصابة أحد لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، كان قد أصيب بفيروس كورونا ، أمس الأربعاء برفقة ثلاثة لاعبين آخرين وهم كامافينجا وفينيسيوس وفالفيردي.

وأضافت أن الحارس البلجيكي أجرى اختبارين جديدين بين أمس الأربعاء واليوم الخميس، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، موضحة أن النتيجة الأولى التي جاءت إيجابية ربما كانت خاطئة.



وتابعت أن النادي الملكي أرسل بالفعل التقرير الطبي إلى الدوري الإسباني حتى يتمكن من العودة إلى التدريبات مع بقية زملائه بالفريق.

وختمت بأنه إذا سارت الأمور بشكل جيد، فسيتواجد كورتوا بقائمة الميرينجي لمباراة خيتافي المقبلة.