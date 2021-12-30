تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة رأس السنة - عاجل

وذكرت الأمانة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه، خلال جلسة مجلس الوزراء، المُنعقدة اليوم 30/12/2021 بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الأحد، الموافق، 2/1/2022".

وأضافت أن "القرار يشمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومؤسسات الدولة كافة، بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة".

