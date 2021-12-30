الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

الصحة تسجل حصيلة منخفضة بوفيات كورونا خلال 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر الصحة تسجل حصيلة منخفضة بوفيات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "سجلت (300) إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل (356) شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت (3) حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "مجموع الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ (53328) أشخاص".


الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا