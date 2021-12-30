مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقود الموارد المائية للملاك الدائم

وقال الحمداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته المنعقدة اليوم، على تحويل الموظفين العاملين بصفة عقود في تشكيلات الوزارة على الملاك الدائم"، مبينا ان "ذلك يشمل ممن مضت على خدمتهم لخمسة سنوات".واضاف ان "هذا القرار جاء من منطلق الأهتمام الذي توليه الحكومة العراقية ممثلة برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والمتابعة المستمرة مع الوزارات ذات العلاقة لأستحصال حقوقهم المالية أضافة الى تخصيص الدرجات الوظيفية لهم".

واعلنت وزارة الموارد المائية مؤخرا عن أستحصال موافقة وزارة المالية بتحويل رواتب العقود والأجراء اليوميين من الموازنة الأستثمارية للتشغيلية.

يذكر ان وزارة الهجرة اعلنت، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على استحداث درجات وظيفية لتثبيت العقود الوزارية في الوزارة.

