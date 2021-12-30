قضايا للنجوم شغلت الرأي العام في 2021

بغداد - ياسين صفوان - سنة الـ2021 كانت مليئة بالأزمات والأخبار الصادمة والخلافات في الوسط الفني والتي شغلت الرأي العام، ومع إقتراب إنتهاء عام 2021 وبداية عام 2022.

كما أن الملفت في 2021 الخلافات العائلية وآخرها عندما رشوان توفيق في لقاء تلفزيوني مواجهته لدعوى قضائية كانت قد رفعتها عليه ابنته وحفيده بسبب خلافات مادية ليعود بموجة تعاطف كبيرة معه.

‎

وفي خلاف عائلي آخر، تابعنا الأزمة بين أشرف صبري والد ياسمين صبري كرد على تصريحاتها في برنامج AB talks التي قالت فيها بما معناه أنها تربت مع أمها وجدتها من غير ذكر والدها ، ليخرج أشرف عن صمته ويرد بصور من زواج ياسمين الأول ويحاول إثبات العكس. والخلافات كانت بين نجوم الوسط الفني أيضاً وقد يكون أبرزها الجدل بين ياسمين عبد العزيز من جهة وبوسي شلبي وريهام حجاج من جهة ثانية.

‎

‏والمفاجئ بعد هذا الخلاف بفترة قصيرة هو مرض ياسمين عبد العزيز ودخولها بأزمة صحية صعبة استدعت سفرها خارج مصر لتلقي العلاج.

‎

وما لا شك فيه أن أكبر ضجة بالوسط الفني المصري كانت بسبب سمكري البني آدمين الذي أُلقي القبض عليه في سبتمبر الماضي بتهمة تزويره لشهاداته وتزويره لتصريح مزاولة المهنة.

‎

ومن الخلافات إلى الحوادث في 2021 ، فكان حريق الجونة حديث الكل قبل يوم من انطلاق مهرجان الجونة السينمائي والذي شكّل حالة جدل بين التخمينات بأنه مفتعل وغيرها من الآراء، ليعود الجدل بعد غضب الجمهور المغربي من تجاهل تقديم ريدوان و نعمان بلعياشي إلى حادث بشرى هي و محمد مكاوي.

‎

وعن أزمة استمرت طوال عام 2021 ، فستكون خلاف نقابة المهن الموسيقية والنقيب هاني شاكر مع مغنيي المهرجانات بين إيقاف حفلات ومنع من الغناء وغيرها كثير .. و آخرها قرار بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء ليبقى الجدل مستمر في مصر بين مؤيد ومعارض.

‎

وسينمائياً.. واجه المنتج محمد حفظي أكثر من أزمة في الـ2021 ومنها جدل فيلم ريش بعد عرضه بمهرجان الجونة والحملة ضد فيلم أميرة التي انتهت بإيقاف عرضه بالمهرجانات وسحب ترشيحه من الاوسكار.

‎

ومع أن جدل محمد رمضان مع الطيار أشرف أبو اليُسر بدأ قبل عام 2021 ، لكن عاد رمضان إلى الواجهة من جديد وبالكثير من الأزمات بعد وفاة الطيار.