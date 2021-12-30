انت الان تتابع خبر بالفيديو الدعوات تتجدد لاخراج القوات الأجنبية من العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الذكرى السنوية الثانية نظمت هيأة الحشد الشعبي تشييعا رمزيا للشهداء الذين سقطوا جراء ضرية جوية بقضاء القائم في محافظة الانبار. وسط تاكيدات على خروج القوات الاجنبية من البلاد

باناشيد دينية ونعوش احيت هيأة الحشد الشعبي الذكرى السنوية الثانية للشهداء الذين سقطوا بضربة جوية بقضاء القائم التابع لمحافظة الانبار اواخر عام الفين وتسعة عشر.. وبهذه المناسبة جدد بعض قادة الحشد تأكيداتهم بخروج القوات الاجنبية من البلاد بالموعد المقرر لها .



تسعة وعشرون شهيدا سقطوا بضربة جوية امريكية.. ضربة وصفها معنيون بأنها جريمة بحق من كان جزءا من عمليات التحرير والتي جاءت قبل ايام قليلة من استشهاد نائب هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المنهدس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.