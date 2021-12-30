تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب (وثيقة) - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢.

وقال صالح عبر تغريدة على منصة تويتر: "وقّعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، ٩ كانون الثاني ٢٠٢٢، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

واضاف، "هذا يستوجب التكاتف من اجل تحقيق الاصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر".