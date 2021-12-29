انت الان تتابع خبر أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأربعاء، أن لقاء الحنانة، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "كان إيجابياً".
وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة".
وأضاف، أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله".
وكان الصدر، قد غرد عقب الاجتماع قائلاً: "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".
وأضاف، أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله".
وكان الصدر، قد غرد عقب الاجتماع قائلاً: "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".