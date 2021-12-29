أول تعليق من العامري عقب اجتماع الحنانة مع الصدر

وقال العامري في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللقاء كان ايجابياً ومسؤولاً ومنطلق من تغليب مصلحة الدولة القوية و النجاح في المرحلة القادمة".

وأضاف، أنه "سيتم استكمال بحث ضمانات النجاح في بناء الدولة و في الايام القريبة المقبلة ستكون لنا عودة مرة اخرى للنجف ان شاء الله".



وكان الصدر، قد غرد عقب الاجتماع قائلاً: "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية".