الإعلام الرقمي: الجيوش الالكترونية تُطلق عشرات الوكالات الوهمية على فيسبوك

وقال المركز في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "فريقه رصد انشاء وتفعيل عشرات الصفحات السياسية الممولة التي تظهر امام المستخدم خلال تصفحه فيسبوك، والتي لا تتضمن رقم هاتف وليس لديها موقع الكتروني او معلومات رقمية على الشبكة العنكبوتية تُثبت تاريخ الوكالة ونتاجها الاعلامي".وبين، ان "وجود التمويل في عدد من هذه الصفحات التي تزعم انها وكالات اخبارية، وعدم وجود ما يؤيد ذلك، فضلا عن توجهها للتسويق او مهاجمة سياسي او حزب ما، دليل بانها وكالات غير حقيقية وواجهات لسياسيين واحزاب مشتركة في الانتخابات وهي تسعى للترويج بصورة مباشرة او غير مباشرة لحزب او سياسي معين، او قد تستخدم لمهاجمة وانتقاد احزاب اخرى وخصوم سياسيين".

وشدد المركز على ان هذه “الصفحات هي واجهات لجيوش الكترونية نشطت قبل الانتخابات من اجل تحقيق اهداف مؤقتة تتعلق بالترويج السياسي او تسقيط الاخرين، وستبقى بعد الانتخابات ايضا لحين اعلان النتائج ثم تختفي مع من يديرها".

