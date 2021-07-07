بالصورة: أيدا و سركان يشعلان تويتر.. ما القصة؟

وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة وهي تحمل باقة ورد أرسله لها "كرم بورسين" ليؤكد على ما يتردد بأنهما يعيشان قصة حب، وقد أثارت الصورة إعجاب كل محبيهم.

وعلقت هاندا قائلة :"what a beautiful morning".

وأطلق معجبو الثنائي هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#HanKer". هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#HanKer"، الذي يجمع الاحرف الاولى من اسمي "هاندا" و"كرم". هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "#HanKer"، الذي يجمع الاحرف الاولى من اسمي "هاندا" و"كرم".

يشار إلى أن هاندا أرتشيل وكرم بورسين، قدما سويًا مسلسل "أنت أطرق بابي"، حيث قدمت دور "أيدا"، التي تقع في حب "سركان"، ويقعا في مغامرات كثيرة جدًا بشكل طريف.

وعلى الرغم من نفي الثنائي سابقًا لوجود علاقة عاطفية تجمع بينهما مشيرين إلى أن كل ما يجمعهما هو صداقة بدأت خلال تصويرهما مسلسل "أنت اطرق بابي" إلا أن الإشارات من رحلة المالديف التي قضاها سويًا كانت تشير إلى عكس ذلك.

وبدأت الشكوك تزداد من المتابعين بعد أن نشر أحد المعجبين صورة التقطت لهما عند عودتهما من المالديف وهما يدا بيد في المطار.

يذكر أيضا أن كل منهما نشر صورا عبر حساباتهما الخاصة من رحلة المالديف وهو الأمر الذي آثار الجدل والتساؤلات الكثيرة عن سبب سفرهما معا بعد انتهاء المسلسل إن لم يكن بينهما أي علاقة.

يذكر أنه بدأ عرض الموسم الثاني من مسلسل "انت اطرق بابي" وذلك بعد تحقيق الجزء الأول نجاحا كبيرا منذ عرضه.

جدير بالذكر أن مسلسل "أنت أطرق بابي" يتحدث عن قصة إيدا يلديز، وهي فتاة طموحة تحلم بإكمال دراستها الجامعية من خلال منحة من شركة آرت لايف للفنون المعمارية ، وتطمح بأن تحوز على شهادة هندسة مناظر طبيعية معترف بها في الوسط الهندسي، ولكن كل طموحاتها تختفي بسبب عدوها سيركان بولات، والذي قطع منحتها حين قاربت على التخرج، إلا أن إيدا لا تتوقف في حياتها وتسعى إلى تطويرها رغم ذلك.