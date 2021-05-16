وفاة فنانة عراقية في مصر

وأعلنت مى محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، بحسب موقع "اليوم السابع" المصري، وفاة والدتها حيث كتبت في تدوينه عبر حسابها على "فيس بوك"، "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

واعلنت أسرة الفنانة، قبل يومين، تدهور حالتها الصحية، ووضعها في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وولدت الفنانة العراقية في محافظة بابل وتخرجت من كلية الفنون الجميلة ثم دخلت التمثيل آواخر الثمانينات، إطلالتها الأولى على خشبة مسرح النهرين حينما رشحها وقدمها للمرة الأولى المخرج قاسم وعلي السراج في مسرحية (حفلة سيد محترم) ولقبت بنجمة المسرح الثانية بعد الفنانة أمل طه.