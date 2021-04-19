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ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في دولة مجاورة للعراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 341 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "موفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا قياسيا جديدا لعدد ضحايا المرض في البلاد.
وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 55149 ، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4323596.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 341 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36267 شخصا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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