مواعيد مباريات اليوم للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم

تختتم منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الاوروبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، اليوم الاربعاء، على امل ان تنطلق الجولة الرابعة في شهر ايلول المقبل، وتشهد الجولة لقاءات مثيرة ابرزها لقاء فرنسا حاملة لقب كأس العالم مع البوسنة والهرسك.

وفي ما يلي مواعيد مباريات اليوم بتوقيت بغداد : 19:00 أرمينيا - رومانيا

21:45 البوسنة والهرسك - فرنسا

21:45 أوكرانيا - كازاخستان

21:45 اليونان - جورجيا

21:45 إسبانيا - كوسوفو

21:45 ألمانيا - مقدونيا الشمالية

21:45 ليشتنشتاين - أيسلندا

21:45 ليتوانيا - إيطاليا

21:45 إيرلندا الشمالية - بلغاريا

21:45 النمسا - الدانمارك

21:45 إسكوتلندا - جزر فاروه

21:45 أندورا - المجر

21:45 إنكلترا - بولندا

21:45 سان مارينو - ألبانيا 21:45 ليشتنشتاين - أيسلندا21:45 ليتوانيا - إيطاليا21:45 إيرلندا الشمالية - بلغاريا21:45 النمسا - الدانمارك21:45 إسكوتلندا - جزر فاروه21:45 أندورا - المجر21:45 إنكلترا - بولندا21:45 سان مارينو - ألبانيا