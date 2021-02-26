الارشيف / صحة ورشاقة

السعودية تدرس فاعلية 4 لقاحات لكورونا.. وهذه آلية الاعتماد

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء ، الجمعة، أن الهيئة تعمل حالياً على دراسة وتقييم 4 لقاحات.

وقال المفرج خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة مستجدات إنه سيتم الإعلان عن اللقاحات حال الموافقة عليها.

وأوضح الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولاً بأول من بداية فترة الدراسات السريرية، والتواصل المباشر مع الشركات التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقديم.

وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الاستشاري لدراسة البيانات المتوفرة.

ولفت إلى أنه بعد دراسة جودة المستحضر وفعاليته ومأمونيته وتحليله ودراسة الأخطاء الدوائية، يتم إعداد التقارير النهائية بحيث ترسل الملاحظات للشركة -إن وجدت-، يليها عرض اللقاح على اللجنة الأساسية لتسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها لقبوله أو رفضه.

ووافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية مؤخراً، على استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية المضاد لفيروس كورونا، الذي طورته الشركة بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت الهيئة وافقت في ديسمبر/كانون الأول الماضي على تسجيل لقاح "فايزر/بيونتك" لفيروس كورونا في السعودية، وتم بدء التطعيم به.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا