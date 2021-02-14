هل تقلل مميعات الدم من خطر الوفاة لدى مرضى كورونا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 14 فبراير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أظهرت دراسة جديدة حللت بيانات مرضى من وزارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية، أن إعطاء مميعات الدم لمرضى كورونا بعد وقت قصير من دخولهم المستشفى يؤدي إلى تقليل خطر الوفاة لديهم.

وقد حللت الدراسة التي نشرت في مجلة “بي إم جي” الطبية، ما يقرب من 4300 مريض يبلغ متوسط أعمارهم 68 عاماً، دخلوا المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا بين 1 مارس (آذار) الماضي و31 يوليو (تموز) الماضي.

حصل أكثر من 84٪ من المرضى على أدوية مميعة للدم خلال 24 ساعة من دخولهم المستشفى، في محاولة لمنع تخثر الدم بشكل مسبق.

وفي الثلاثين يوماً التالية لدخولهم المستشفى كان معدل الوفيات بين المرضى الذين عولجوا بمميعات الدم 14.5٪، في حين بلغ معدل الوفيات بين المرضى الذين لم يتناولوا مميعات الدم 18.7 ٪.

وقال الباحثون إنهم أخذوا في الحسبان عوامل أخرى مثل عمر المرضى، والظروف الصحية الأخرى، وتاريخ الأدوية والوزن والتدخين.

يُذكر أن بعض وفيات كورونا ناتجة عن تكون جلطات الدم في الشرايين والأوردة الرئيسية، لذا فإن مميعات الدم قد تحول دون حدوث هذه الجلطات، ولها خصائص مضادة للفيروسات وربما مضادة للالتهابات، بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.