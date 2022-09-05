شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاص الوزن أبرزها.. اعرف الفوائد الصحية للنظام الغذائي النباتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتفق العديد من الدراسات على أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يقدم مجموعة من الفوائد الصحية، وتشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع مختلفة من السرطان، ونظام غذائي غير اللحوم يقلل من خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل السمنة ومرض السكري من النوع 2 .

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها أن يؤدي تجنب منتجات اللحوم إلى تحسين صحة الشخص.

الوزن

قد يساعد التحول إلى نظام غذائي نباتي الشخص على إنقاص الوزن، على الأقل في المدى القصير.

الكوليسترول

أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا من المرجح أن يكون لديهم مستويات كوليسترول أقل بشكل عام.

السرطان

معدل الإصابة بالسرطان بشكل عام كان أقل بين النباتيين منه بين غير النباتيين، واشار الباحثون الى أن النظام الغذائي غير اللحوم قد يوفر بعض الحماية من السرطان.

صحة القلب

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا في الهند، و أسفرت الدراسات في الدول الغربية بالفعل عن نتائج مماثلة.

داء السكري

قد يكون الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وقد يكون أحد أسباب ذلك هو تناول كميات أكبر من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات ، وانخفاض تناول الدهون غير الصحية.