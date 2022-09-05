شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد شاي البابونج.. منها خفض نسبة السكر في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم شاي البابونج منذ فترة طويلة ، كعلاج شعبي تقليدي ، لمجموعة واسعة من القضايا الصحية، في الوقت الحاضر ، يستكشف الباحثون بشكل متزايد فعاليته في إدارة الأمراض ، بما في ذلك السرطان والسكري، وفقا لما نشره موقع medicalnewstoday

ويحتوي البابونج على مواد كيميائية تسمى مركبات الفلافونويد، و هذه الفلافونويد هي نوع من العناصر الغذائية الموجودة في العديد من النباتات ، وتلعب دورًا مهمًا في التأثيرات الطبية للبابونج.

فوائد شاي البابونج

1 - تقليل آلام الدورة الشهرية

ربطت العديد من الدراسات شاي البابونج بتقليل شدة تقلصات الدورة الشهرية،و وجدت دراسة أجريت عام 2010 ، على سبيل المثال ، أن تناول شاي البابونج لمدة شهر يمكن أن يقلل من آلام تقلصات الدورة الشهرية، و أبلغت النساء في الدراسة أيضًا عن قلق أقل وضيق مرتبط بآلام الدورة الشهرية .

2 - علاج مرض السكري وخفض نسبة السكر في الدم

وجدت بعض الدراسات أن شاي البابونج يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري ، وبالمثل ، وجدت دراسة أجريت على الفئران عام 2008 أن الاستهلاك المستمر لشاي البابونج قد يمنع زيادة نسبة السكر في الدم، و يقلل هذا التأثير من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري على المدى الطويل ، مما يشير إلى أن البابونج يمكن أن يحسن نتائج مرض السكري.

3 - إبطاء أو منع هشاشة العظام

هشاشة العظام هي الفقدان التدريجي لكثافة العظام، و يزيد هذا الفقد من خطر كسور العظام وانحناء الموقف، و بينما يمكن لأي شخص أن يصاب بهشاشة العظام ، إلا أنه أكثر شيوعًا بين النساء في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث. قد يكون هذا الاتجاه بسبب تأثيرات هرمون الاستروجين، ووافادت دراسة الى أن شاي البابونج قد يكون له تأثيرات مضادة للإستروجين، كما أنه ساعد في تعزيز كثافة العظام .

4 -. تقليل الالتهابات

الالتهاب هو رد فعل الجهاز المناعي لمحاربة العدوى، ويحتوي شاي البابونج على مركبات كيميائية ، يقلل من الالتهاب .

5 -علاج السرطان والوقاية منه

تشير بعض الدراسات إلى أن شاي البابونج قد يستهدف الخلايا السرطانية ، أو حتى يمنع تلك الخلايا من النمو في المقام الأول.

6 - المساعدة على النوم والاسترخاء

يساعد شاي البابونج يساعد الناس على الاسترخاء والنوم.