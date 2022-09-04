شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق فوايدها.. الحلبة تساعد فى علاج مرض السكري وارتفاع الكوليسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المكونات الموجودة بشكل شائع في مطبخنا علاجات للعديد من المشكلات الصحية، وبذور الحلبة هي أحد المكونات التي يتم استخدامها بطرق عديدة بفضل قوامها المر ورائحتها القوية، غالبًا ما تستخدم البذور البنية في الكاري والصلصات وأكثر من ذلك، يختار الكثيرون أيضًا بعض الماء المملوء ببذور الحلبة في ​​الصباح، يوصف ماء الحلبة بأنه جرعة سحرية يمكن أن تسهل فقدان الوزن ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل الكوليسترول وتنظيم مستويات السكر في الدم، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

فوائد ماء الحلبة

البذور مليئة بالعناصر الغذائية مثل البروتين والنيكوتين التي تعتبر فعالة ضد قشرة الرأس والصلع وتساقط الشعر وفي علاج مشاكل فروة الرأس، تساعد بذور الحلبة أيضًا في التخلص من مجموعة متنوعة من الأمراض مثل الإمساك والبرد والتهاب الحلق، من بين أمور أخرى.

من خلال نقع بعض هذه البذور في الماء وشربها أول شيء في الصباح ، يمكن للمرء أن يجني الكثير من الفوائد، يمكن أن يؤدي مضغ بعض البذور المنقوعة أيضًا إلى إحداث عجائب لجسمك، تم العثور على بذور الحلبة لتكون فعالة في الحد من إنتاج البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو الكوليسترول السيئ في الجسم، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيجان، فإن الصابونين الستيرويدي الموجود في بذور الميثي قد يبطئ امتصاص الكوليسترول في الأمعاء ويمكن أن يبطئ أيضًا معدل إنتاجه في الكبد.

يمكن أيضًا استخدام بذور الحلبة لمعالجة مرض السكري وتنظيم مستويات السكر في الدم، يحتوي على حمض أميني غير عادي يسمى 4HO-Ile والذي يوجد فقط في بذور الحلبة ، يُعتقد أن 4HO-Ile لديه بعض الصفات المضادة لمرض السكري ويمكن أن يعزز إفراز الأنسولين مع زيادة حساسية الأنسولين أيضًا، اقترح باحثون من جامعة قم للعلوم الطبية، أنه يمكن استخدام بذور الحلبة في ​​علاج مرض السكري.

كما أن استهلاك مياه الحلبة مفيد للأمهات المرضعات، وللذين يهدفون إلى التخلص من بعض الكيلوجرامات ، وللتعامل مع مشاكل الجهاز الهضمي.