شكرا لقرائتكم خبر عن فوايده كتير.. تناول الفلفل الحار لتقوية جهاز المناعة وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي الفلفل الحار على ما يصل إلى سبعة أضعاف مستوى فيتامين سي الموجود في البرتقال وله مجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك مكافحة احتقان الجيوب الأنفية، والمساعدة في الهضم، والمساعدة في تخفيف الصداع النصفي وآلام العضلات والمفاصل والأعصاب، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات A وE وبيتا كاروتين وحمض الفوليك والبوتاسيوم، إذا كنت قد أبقت نفسك بعيدًا عن تناول الفلفل الحار طوال حياتك، فقد يتسبب هذا التجنب في ضرر أكثر ما ينفع، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد الصحية لتناول الفلفل الحار، وفقًا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على 88٪ ماء و8٪ كربوهيدرات، كما أنه يحتوي على بعض البروتينات وكميات قليلة من الدهون، من أهم فوائد تناول الفلفل الحار هو وجود كميات عالية من فيتامين سي و مضادات الأكسدة هذه ضرورية لوظيفة المناعة في الجسم والتئام الجروح ، لذا فإن الفلفل الحار مهم لجهاز المناعة لدينا.

مكون آخر من الفلفل هو فيتامين ب 6 ، المعروف أيضًا باسم البيريدوكسين، هذا الفيتامين مسئول عن تنظيم التمثيل الغذائي الفعال، والتحكم في اضطرابات الكلى والعاطفية وإنتاج الغدة الكظرية بشكل صحي.

الفلفل الحار غني أيضًا بالنحاس والبوتاسيوم، في حين أن النحاس ضروري لعظام قوية وخلايا عصبية صحية ، فإن البوتاسيوم يساعد أجسامنا عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، الفلفل الحار غني بالحديد، ما يجعله مكونًا مهمًا لإنتاج الهيموجلوبين في أجسامنا.

3 أسباب تجعل الفلفل الحار صحيًا 1. إنقاص الوزن بسرعة

يحتوى الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب حراري وقلوي يزيد من سرعة التمثيل الغذائي لدينا، هذا يعني أن سعراتنا الحرارية تحترق بشكل أسرع بينما نستمد منها الطاقة من أجل وظائف الجسم العادية، بالإضافة إلى ذلك ، فهي تساعد على حرق الدهون عن طريق الحد من شهيتنا بسبب الحرارة الناتجة أثناء تناولها، كما تم العثور على الفلفل الحار لخفض مستويات الكوليسترول الضار.

2. مسكن للألم

مركب الكابسيسين النباتي النشط بيولوجيًا يساعد أيضًا في تقليل حساسية الألم لدى الأشخاص، يحدث هذا لأن المركب يرتبط بمستقبلات الألم، وهي نهايات عصبية تشعر بالألم ، مما يؤدي إلى تدمير مستقبلات الألم إلى حد ما، مثل تلك الناجمة عن حمض الجزر بسبب الإفراط في تناول الطعام تتضاءل أيضًا مع استهلاك الفلفل الحار.

3 . خفض مستويات السكر

مادة الكابسيسين الموجودة في الفلفل الحار هي فعالة في خفض مستويات السكر في الدم وإنتاج الأنسولين، كما أنه يعزز الدورة الدموية، ما يعني أنه الغذاء المثالي للأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، لأنه سيمنع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية بالنسبة لهم أخيرًا، وجد أن الفلفل الحار مفيد في علاج مشاكل الأمعاء.