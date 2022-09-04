شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: بكتيريا "الليجيونيلا" سبب الإصابة بالالتهاب الرئوي بالأرجنتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة الأرجنتينية أبلغت مكتب المنظمة الإقليمي للأمريكتين بأنه تم تأكيد أحد أنواع البكتيريا (الليجيونيلا) باعتبارها السبب وراء مجموعة من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في إحدى المقاطعات.
وأضافت المنظمة الدولية في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تحديد ما مجموعه 11 حالة حتى الآن، بما في ذلك 4 حالات وفاة لمرضى كانوا يعانون من أمراض مصاحبة.
وأوضحت أن وزارة الصحة الأرجنتينية، والسلطات الصحية الإقليمية، تعمل على تحديد المصدر، وتنفيذ تدابير الرقابة المناسبة، كما يقومون بجمع العينات البيئية، وإجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ الإجراءات في عيادة الرعاية الصحية المتعلقة بالفاشية، في ذات الوقت الذي يقوم المكتب الإقليمي للمنظمة للبلدان الأمريكية بدعم السلطات الأرجنتينية للتحقيق في الفاشية.