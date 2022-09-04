شكرا لقرائتكم خبر عن للمرأة الحامل.. فواكه مسموحة وأخرى ممنوعة اعرفيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة التي تحذر علي الحامل تناولها وخصوصا خلال الأشهر الثالثة الأولي، ولكن هذا التقرير مختلف لأنه يقدم للحامل أبرز الفواكه التي يمكنها تناول خلال الحمل، والأخري الممنوعة، والهدف تجنب الأضرار، والحفاظ علي سلامتها وسلامة الجنين، وذلك وفقا لموقع “healthline”.



الفواكة المسموحة للحامل هي: الفواكة المسموحة للحامل هي:

- المانجو، نظرا لإحتوائها علي نسبة عالية من فيتامين سي، فتناولك لها يمنح جسم الجرعة التي يحتاجها من هذا الفيتامين المهم، الذي يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وزيادة القدرة علي مكافحة العدوي المختلفة.

-التفاح، يحافظ علي حماية الحامل من الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي، ولذا فتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تساهم بشكل كبير الحد من إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وينظم ضربات القلب، وينشط الدورة الدموية، ويقلل من إصابتك بإمساك الحمل.

- التوت، يعد من الفواكه ذات المذاق الخاص والمميز، ولذا تناولك لها يمدك بالحيوية والنشاط، فهو يحتوي علي نسبة عالية من حمض الفوليك، والألياف، وفيتامين سي، ومضادات أكسدة، ولذا فتناولك لها يعد من الأمورالجيدة.



أما الفواكة الممنوعة على الحامل فهي: أما الفواكة الممنوعة على الحامل فهي:

- الأناناس، يعد من الفواكه التي تعرض الحامل للإسهال، ويعمل علي تللين عنق الرحم، مما يتسبب في الولادة المبكرة، ولذا يجب الابتعاد عن تناوله خلال فترة الحمل.

- العنب، يحتوي علي مركب ريسفيراترول، الذي يتسبب في حدوث خلل هرموني، ولذا لا ينصح بتناوله في الثلث الأول من الحمل.